Движение на участке федеральной трассы «Кола» ограничат на неделю

С 20 по 28 августа на 122-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» введут временные ограничения движения в связи с ремонтными работами по ликвидации колейности покрытия.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» объявили о временных изменениях организации движения на участке федеральной трассы Р-21 «Кола» в Ленинградской области. В период с 20 по 28 августа 2025 года будут полностью перекрыты съезды транспортной развязки на пересечении с автодорогой А-114 «Вологда — Тихвин — Кола».

Во время ремонта дорожного покрытия скорость движения на участке ограничат до 40 километров в час. По графику съезд № 2 в сторону Санкт-Петербурга закроют первым — с 19:00 20 августа до 19:00 21 августа. Затем ограничения введут на других направлениях движения до 27 августа включительно.

Организаторы работ предусмотрели установку временных дорожных знаков, водоналивных барьеров и световой сигнализации для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Подрядчиком выступает АО «ВАД», которое будет выполнять работы по ликвидации колейности проезжей части.

Представители Упрдор «Северо-Запад» отметили, что сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты, учитывая временные ограничения движения на данном участке федеральной трассы.