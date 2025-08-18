Сыну норвежской кронпринцессы предъявили обвинения в четырех изнасилованиях

Старшему сыну норвежской кронпринцессы Метте-Марит Мариусу Боргу Хейби предъявлены обвинения по 32 пунктам, включая четыре эпизода изнасилования и случаи домашнего насилия.

Сотрудники прокуратуры Осло официально предъявили обвинения старшему сыну кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариусу Боргу Хейби.

По информации норвежской телерадиокомпании NRK, уголовное дело включает 32 пункта обвинения, среди которых четыре случая изнасилования, факты жестокого обращения с двумя бывшими партнершами и угрозы в адрес третьего лица.

Как заявил прокурор Стурла Хенриксбе, королевское происхождение обвиняемого не станет основанием для смягчения позиции обвинения. Максимальное наказание по предъявленным статьям может достигать десяти лет лишения свободы.

Ранее, в августе 2024 года, Хейби уже признавал свою вину в нанесении телесных повреждений и порче имущества, объясняя свои действия состоянием алкогольного и наркотического опьянения.