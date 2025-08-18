Российский мотоцикл «Урал» оказался популярным на Западе после визита Путина

Российский мотоцикл «Урал» Gear Up продолжает пользоваться спросом на Западе благодаря своей конструкции и возможностям для бездорожья.

Во время визита на Аляску президент России Владимир Путин подарил местному жителю одну из моделей отечественного мотоцикла. Его стоимость варьируется от 1,9 до 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

По словам менеджера отдела мототехники «Мегамото» Дмитрия Корнеева, эти мотоциклы специально разработаны для путешествий по бездорожью и перевозки снаряжения. Их ключевое преимущество заключается в полном приводе и металлической конструкции. Он добавил, что именно это делает «Уралы» уникальными на современном рынке, где преобладают пластиковые детали, пишет ТАСС.

Как отмечает генеральный директор представительства завода в Москве Денис Кузнецов, производство таких мотоциклов требует больших трудозатрат, что объясняет их высокую стоимость.

Несмотря на цену «Уралы» находят своих покупателей за границей, особенно в США и Европе. Ежегодно завод выпускает около 200 таких мотоциклов, каждый из которых собирается индивидуально под заказчика. Например, аналогичную модель ранее приобрел голливудский актер Брэд Питт.