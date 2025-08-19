Эксперт Якубович сомневается в эффективности увеличения выплат на детей

Экономисты предлагают увеличить выплаты по уходу за ребенком до 80% от зарплаты. Однако эксперты подчеркивают, что для преодоления демографических вызовов в России требуется применение комплексного подхода.

Россия продолжает сталкиваться с серьезными демографическими вызовами, что требует разработки эффективных мер поддержки семей. Экономист Александр Ларионов предложил увеличить размер выплат по уходу за ребенком: до 60% от заработной платы на второго ребенка и до 80% на третьего, с продлением сроков выплат до 2,5 и 3 лет соответственно.

По данным на 2024 год, количество новорожденных в России составило 1,22 миллиона человек, что является минимальным показателем за последние четверть века. Как отмечает эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович, финансовые меры являются важной, но не единственной составляющей решения демографической проблемы. Финансовая нестабильность действительно влияет на репродуктивные планы семей, однако необходимо создание комплексной системы поддержки, включающей развитие инфраструктуры для детей и изменение культурных установок.

Ключевыми проблемами остаются недостаточная доступность ясельных групп и детских садов, а также необходимость вовлечения отцов в процесс воспитания детей через механизмы гибкого отпуска. Эксперт подчеркивает, что даже значительное увеличение выплат может оказаться недостаточно эффективным без решения системных вопросов, включая доступность жилья, качественную медицинскую помощь и образовательную инфраструктуру.

Реализация предложения об увеличении выплат требует значительных бюджетных ассигнований, что вызывает вопросы о возможности финансирования без ущерба для других социальных программ. Дополнительными мерами могли бы стать налоговые льготы для компаний, создающих благоприятные условия для сотрудников с детьми, сообщает RuNews24.ru.

По мнению Якубовича, истинной целью должно стать создание среды, в которой рождение второго и третьего ребенка воспринимается как желательное событие, а не экономическое бремя.