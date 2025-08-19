В среду на трассе «Кола» будут разведены два моста

На федеральной трассе Р-21 «Кола» произойдут два временных перекрытия движения в связи с разводкой мостов через Неву и Свирь для пропуска судоходных составов.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили о запланированных перекрытиях движения на федеральной трассе Р-21 «Кола» 20 августа. Первое ограничение будет действовать с 12:50 до 15:00 на 236-м километре автодороги в районе города Лодейное Поле. В этом месте будет произведена разводка моста через реку Свирь для обеспечения прохода судоходных составов. Работы выполняются силами представителей ОАО «РЖД».

Второе временное перекрытие запланировано с 15:00 до 15:45 на 40-м километре трассы в Кировском районе Ленинградской области. В течение 45 минут будет прекращено движение транспорта через Ладожский мост через реку Неву для пропуска барже-буксирного состава с максимальным высотным габаритом 18,1 метра.

Разводка моста осуществляется подрядной организацией ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» при соблюдении метеорологических условий.

Представители дорожного ведомства принесли извинения за временные неудобства и рекомендует участникам дорожного движения учитывать данную информацию при планировании маршрутов.