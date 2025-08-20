В ходе рейда по стройкам в Петербурге выявлено 8 нелегалов

Сотрудники правоохранительных органов провели рейд на строительной площадке в Московском районе Санкт-Петербурга.

Оперативно-профилактическое мероприятие состоялось на объекте, расположенном вдоль Пулковского шоссе. В нем приняли участие подразделения Главного управления МВД, включая спецполк, миграционную службу и кинологов. Основной целью проверки стала профилактика нарушений миграционного законодательства.

Было проверено около 500 рабочих из ближнего зарубежья. Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, у большинства иностранцев документы оказались в порядке. Однако правоохранители выявили восемь человек, находившихся в стране без законных оснований. Эти граждане доставлены в отделение полиции для дальнейших действий.

Задержанные привлечены к ответственности по соответствующей статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вопрос об их выдворении из страны будет решен в ближайшее время. Деятельность по пресечению нарушений миграционного режима и обеспечению правопорядка продолжается.