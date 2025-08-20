В Петербурге расширяется сеть электрических зарядных пунктов для авто

На территории спортивного комплекса «Хоккейный город» СКА, расположенного в Петербурге, начала функционировать новая станция для зарядки электромобилей.

Ввод в эксплуатацию данной станции обусловлен процессом модернизации прилегающей зоны и направлен на улучшение ее транспортной доступности.

Местоположение для размещения было выбрано с учетом интенсивности движения и регулярного проведения спортивных мероприятий на площадке. Зарядная станция доступна круглосуточно, обеспечивая возможность одновременного обслуживания двух электрических транспортных средств.

На станции предусмотрена поддержка востребованных типов разъемов, таких как CCS2, GB/T и Type 2, при этом мощность зарядки изменяется в диапазоне от 22 до 80 киловатт. Пополнение заряда электромобиля на этом пункте осуществляется посредством мобильного приложения сети автозаправочных станций «Газпромнефть».

Как пишет «ФедералПресс», указанный новый объект стал составной частью масштабной программы по формированию и развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, которая планомерно реализуется на территории Санкт-Петербурга. С начала 2025 года в городе уже введено в действие 65 новых зарядных станций. Согласно актуальным сведениям, их совокупное количество достигло 422 единиц – это почти вдвое превышает показатель, зафиксированный в 2024 году. Ожидается, что к завершению текущего года общее число зарядных точек в Петербурге может увеличиться до 463.

Органы власти прогнозируют, что к окончанию 2025 года численность зарегистрированных электромобилей в городе составит 23,4 тысячи. По расчетам, к концу 2026 года их количество способно увеличиться до 57,6 тысячи единиц.