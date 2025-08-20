 Актера Дмитрия Дюжева оштрафовали в Москве

Известный актер Дмитрий Дюжев был привлечен к административной ответственности столичным судом.

Артиста признали виновным в уклонении от выполнения ранее назначенного административного наказания. Данное решение вызвало вопросы о причинах столь серьезного разбирательства.

По данным судов общей юрисдикции Москвы, согласно постановлению мирового судьи участка № 183, Дмитрий Дюжев должен будет выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Ранее, в марте 2025 года, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования уже требовало с актера 1,5 тысячи рублей. До этого судебные приставы активно разыскивали Дюжева из-за его задолженностей по жилищно-коммунальным услугам.

Карьера Дмитрия Дюжева в кинематографе началась в 2000 году, а широкая известность пришла к нему после участия в сериале «Бригада» и фильме «Жмурки».

Отмечается, что проблема роста задолженности граждан по коммунальным платежам вызывает серьезное беспокойство у компаний, управляющих многоквартирными домами. Эти организации рассматривают возможность передачи долгов третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам, с целью сокращения финансовых разрывов и повышения качества обслуживания жилого фонда.