Эксперт Бабичев усомнился в необходимости изучения песен Кадышевой в школах

Музыкальный критик Евгений Бабичев раскритиковал инициативу депутата Михаила Романова о включении песен Надежды Кадышевой в школьную программу.
Как сообщает ТАСС, эксперт назвал это предложение пиар-ходом и погоней за сиюминутными трендами.
Бабичев подчеркнул, что в рамках уроков музыки следует изучать произведения, проверенные временем, а не ставшие популярными под влиянием текущих событий. Критик отметил, что решения о включении в программу должны приниматься после серьезной временной дистанции.
Ранее Романов предложил изучать песню «Веночек» Кадышевой, аргументируя это необходимостью знакомства детей с культурным наследием.
Стоит напомнить, что Надежда Кадышева — народная артистка России, четырехкратная обладательница премии «Золотой граммофон» и солистка ансамбля «Золотое кольцо».