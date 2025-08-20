Среда, 20 августа 2025
Осужденный за кражу получил реальный срок за явку на работы пьяным

Дмитрий Григорьев
Фото: Baltphoto

Колпинский районный суд удовлетворил представление прокуратуры о замене наказания осужденному, который являлся на принудительные работы в состоянии алкогольного опьянения. 

Ранее мужчина был приговорен к двум годам принудительных работ по статье «Кража» с удержанием 10% заработка в доход государства.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», инцидент произошел 9 апреля 2025 года, когда осужденный нарушил правила отбывания наказания. Несмотря на предупреждение об ответственности, полученное в январе при ознакомлении с порядком исправительного центра, мужчина допустил злостное нарушение.

Прокуратура настояла на изменении меры пресечения, и суд принял решение о замене неотбытой части наказания на реальное лишение свободы. Осужденный будет отбывать 7 месяцев и 20 дней в исправительной колонии строгого режима за систематическое нарушение установленных правил.

