Мари Краймбрери откровенно рассказала о сбывшейся мечте стать мамой

Певица Мари Краймбрери в свой день рождения поделилась трогательной историей о материнстве и сбывшейся мечте.

Артистка рассказала, что ровно год назад загадала желание стать мамой, еще не зная, что ее мечта уже несколько недель как сбылась.

По информации издания «СтарХит», Краймбрери отметила, что с рождением дочери ее жизненная позиция изменилась с «отчаянно борюсь» на «отчаянно люблю». Певица призналась, что теперь у нее вдвое больше поводов счастливой возвращаться домой, хотя многие личные качества остались неизменными.

Поклонники и супруг певицы Давид Манукян оставили теплые поздравления в комментариях к откровенному посту.

Краймбрери, которая в мае впервые стала матерью, продолжает балансировать между творческой деятельностью и семейной жизнью, редко рассказывая о личном в публичном пространстве.