Колесов сообщил петербуржцам о дождливых выходных

На предстоящие выходные дни в Санкт-Петербурге прогнозируются дожди и понижение температуры воздуха.

По информации главного синоптика города Александра Колесова, над Прибалтикой начинает формироваться циклон, который определит погодные условия в регионе.

Как сообщает «ФедералПресс», особенно интенсивные осадки ожидаются в субботу, а дождливая погода сохранится и в начале следующей недели. Температурный фон опустится до +17 градусов, что значительно ниже климатической нормы для этого времени года.

Отмечается, что накануне в Северной столице был зафиксирован первый день с температурой ниже +20 градусов. По прогнозам метеорологов, прохладная погода с обильными осадками сохранится в городе в течение нескольких ближайших дней.