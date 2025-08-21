Четверг, 21 августа 2025
Колесов сообщил петербуржцам о дождливых выходных

Дмитрий Григорьев
Фото: Baltphoto

На предстоящие выходные дни в Санкт-Петербурге прогнозируются дожди и понижение температуры воздуха. 

По информации главного синоптика города Александра Колесова, над Прибалтикой начинает формироваться циклон, который определит погодные условия в регионе.

Как сообщает «ФедералПресс», особенно интенсивные осадки ожидаются в субботу, а дождливая погода сохранится и в начале следующей недели. Температурный фон опустится до +17 градусов, что значительно ниже климатической нормы для этого времени года.

Отмечается, что накануне в Северной столице был зафиксирован первый день с температурой ниже +20 градусов. По прогнозам метеорологов, прохладная погода с обильными осадками сохранится в городе в течение нескольких ближайших дней.

Общество

Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
Новости

Во второй половине 2025 года военным пенсионерам проиндексируют соцвыплаты

В Государственной думе России рассказали, что очередная индексация пенсий случится во второй половине 2025 года и коснется категории военных пенсионеров.В октябре 2025 года военным пенсионерам будет произведена индексация пенсий. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.По ее словам, размер увеличения составит 4,5%. Индексация распространится на всех пенсионеров, проходивших службу в силовых структурах. Данная мера направлена на повышение уровня социальной защиты данной категории граждан.Ранее был озвучен размер средней пенсионной выплаты в России. Он составил порядка 23 тысяч рублей в месяц. Такая сумма была зафиксирована в начале 2025 года. При этом на учете Социального фонда состоят свыше 41 млн людей пенсионного возраста.
Популярное

