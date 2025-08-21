Визажист объяснила суть тренда Tired girl

Новый тренд Tired girl пропагандирует макияж, который создает эффект усталости и недосыпа.

Он стал особенно популярен среди поколения Z как реакция на давление со стороны индустрии красоты.

По данным 360.ru, эксперт в области визажа Люся Купцова объясняет это веяние желанием упростить ритуалы красоты на фоне экономической нестабильности. По ее мнению, люди просто не хотят приобретать дорогую косметику. Ключевые элементы нового стиля — светлый тон кожи, размазанные тени и отсутствие ярких акцентов. Эта эстетика была замечена у таких знаменитостей, как Лили Роуз-Депп. По словам эксперта, женщины уже давно сосредоточились не на макияже, а за уходом за своей кожей.

Критики утверждают, что тренд лишь маскируется под самопринятие, оставаясь частью beauty-индустрии. Специалисты предупреждают о рисках романтизации нездоровых состояний среди молодежи.