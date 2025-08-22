Суд взыскал с «Ленфильма» свыше 2,5 млн рублей за реставрационные работы

Арбитражный суд Санкт-Петербурга взыскал с киностудии «Ленфильм» более 2,2 миллиона рублей в пользу компании «Градпроект» за выполненные реставрационные работы.

Суд удовлетворил исковые требования компании «Градпроект» к киностудии «Ленфильм» о взыскании задолженности за разработку проектной документации по реставрации фасадов объектов культурного наследия. В перечень объектов вошли главное здание киностудии, здание театра и ресторана в саду «Аквариум», а также доходный дом на Каменноостровском проспекте.

Согласно материалам суда, работы были выполнены истцом в полном объеме и переданы ответчику, однако акт сдачи-приемки подписан не был, а платеж так и не поступил.

Представители «Ленфильма» пытались оспорить иск, утверждая, что не были надлежащим образом уведомлены о завершении работ и лишены возможности их принять. Однако суд счел эти доводы несостоятельными, поскольку документально подтверждена факт передачи всей проектной документации, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Сумма взыскания составила 2,2 миллиона рублей основного долга, 217,5 тысячи рублей за пользование чужими денежными средствами и 97,8 тысячи рублей судебных расходов. Начисление процентов будет продолжаться до момента полного погашения задолженности.