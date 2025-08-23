Тарифы каршеринга в Петербурге отличаются более чем на тысячу рублей за поездку

Каршеринговые сервисы в Санкт-Петербурге демонстрируют большой разброс цен на аренду автомобилей. Стоимость одинаковых поездок у разных операторов может отличаться более чем на тысячу рублей.

Стоимость суточной аренды автомобиля для поездки из жилого комплекса Юнтолово до Выборга и обратно (около 300 километров) серьезно различается у крупнейших операторов. Так, «Яндекс.Драйв» предлагает за 7060 рублей за данную поездку, «Ситидрайв» — за 6394 рубля, а «Делимобиль» без учета акций запрашивает 8150 рублей.

Итоговая сумма может увеличиться за счет дополнительных расходов при превышении лимита километража и времени. Например, «Яндекс Драйв» взимает 16,63 рубля за каждый дополнительный километр и 7,98 рубля за минуту сверх тарифа. В свою очередь «Делимобиль» устанавливает плату в размере 15,93 рубля за километр и от 5,61 рубля за минуту, а «Ситидрайв» применяет фиксированную сумму 2686,95 рубля с последующим начислением 15,17 рубля за километр.

Различия наблюдаются и при коротких поездках. Например, поездка до аэропорта Пулково из Юнтолово продолжительностью 1 час 24 минуты обойдется в 1388 рублей у «Яндекс.Драйва», 1287 рублей у «Делимобиля» и 1172 рубля у «Ситидрайва».

Отметим, что рост цен на обслуживание автомобилей, увеличение стоимости топлива и лизинговых платежей, а также повышение средней цены новых автомобилей до более чем 3 миллионов рублей вынуждают каршеринговые компании корректировать тарифную политику.