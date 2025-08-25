Прокуратура добилась перерасчета платы за ЖКУ для жителей 14 домов

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга добилась перерасчета коммунальных платежей для жителей 14 многоквартирных домов.
Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, проверка выявила нарушения в оказании услуг горячего водоснабжения в 2025 году.
В результате аварийных ситуаций на тепловых сетях происходили временные отключения горячей воды на бульваре Новаторов, улице Двинской, проспекте Народного Ополчения, Ленинском проспекте и Канонерском острове. Нарушение режима предоставления коммунальных услуг затронуло значительное количество жителей района.
Прокуратура внесла представление руководителю теплоэнергетической компании, которое было полностью удовлетворено. В результате жителям 14 домов произведен перерасчет платы за период ненадлежащего оказания коммунальных услуг, отметили в пресс-службе прокуратуры.