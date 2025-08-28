В Петербурге запустят проекты по защите природы

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и Русское географическое общество заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали председатель комитета Валентин Енокаев и первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

Как отметил Енокаев, в рамках договоренностей планируется реализация просветительских проектов о бережном отношении к природным богатствам России. Он добавил, что успешным примером уже стала фотовыставка «Арктика сегодня» на автовокзале города, которая будет использована как модель для будущих инициатив.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, основными целями совместной работы являются популяризация научных подходов к охране окружающей среды и воспитание ответственного отношения к природным ресурсам. Стороны будут организовывать культурно-просветительские мероприятия.