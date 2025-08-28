Песков заявил об отсутствии запросов в Кремль от создателей фильма о Путине

Дмитрий Песков сообщил, что создатели кинокартины «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в главной роли не обращались в Кремль за консультациями.

Пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно на соответствующий вопрос журналиста. Он также отметил, что не готов давать оценку проекту до его просмотра.

Картина французского режиссера Оливье Ассайаса создана по мотивам одноименного бестселлера Джулиано да Эмполи. Ее премьера запланирована в рамках Венецианского кинофестиваля, который стартовал 27 августа.

Как ранее писало издание Deadline, фильм представляет собой политический триллер, действие которого разворачивается в начале девяностых годов прошлого века. Центральным персонажем выступает молодой пиарщик, работающий с перспективным сотрудником ФСБ Владимиром Путиным.