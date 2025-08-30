Роспотребнадзор подтвердил второй завозной случай лихорадки чикунгунья в России

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья, завезенной из Шри-Ланки, подтвержден в России в ходе эпидемиологического расследования. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в настоящее время проводится исследование биоматериала третьего потенциального пациента.

По данным ведомства, после проведения эпидрасследования и работы с контактными лицами у двух других членов семьи были выявлены симптомы повышенной температуры. Семья находилась на отдыхе в Шри-Ланке. Результаты ПЦР-теста, проведенного в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвердили наличие вируса чикунгунья у одного из членов семьи. Биологический материал направлен в ГНЦ «Вектор» для окончательного подтверждения диагноза.

В пресс-службе подчеркнули, что риск распространения инфекции в стране отсутствует, поскольку заболевание не передается от человека к человеку. Количество комаров-переносчиков в России не представляет эпидемиологической опасности.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о первом в этом году зафиксированном завозном случае лихорадки чикунгунья в России. По данным ведомства, пациент был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Отметим, что лихорадка чикунгунья является тропическим вирусным заболеванием, передающимся через укусы комаров видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Впервые вирус был идентифицирован в Танзании в 1952 году. Название «чикунгунья» происходит из языка маконде и означает «стать скрюченным», что отражает характерный симптом болезни — сильную суставную боль.

В свою очередь Шри-Ланка является эндемичной территорией — в 2024 году там зарегистрировано более 3 тысяч случаев. Особенность текущей ситуации — семейный характер заражения, что типично для этой инфекции при посещении эндемичных зон.