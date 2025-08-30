В СМИ не исключили возможности появлении Меган Маркл в Британии вместе с Гарри

Герцог Сассекский принц Гарри готовится к возможной встрече с королем Карлом III во время предстоящего визита в Великобританию в сентябре.

По данным источников, между принцем Гарри и королем Карлом уже налажен диалог, и обе стороны проявляют заинтересованность в встрече. Визит запланирован на период проведения церемоний WellChild Awards и памятных мероприятий, посвященных третьей годовщине со дня смерти королевы Елизаветы II.

Вопрос о возможном участии супруги герцога Меган Маркл остается открытым. По информации инсайдеров Mirror, герцогиня не планирует сопровождать мужа в этой поездке и останется в Соединенных Штатах с детьми. Отмечается, что Меган не появлялась в Великобритании с сентября 2022 года.

Эксперты по королевской семье считают, что возвращение герцогини в Лондон стало бы значительным событием. По словам фотографа Артура Эдвардса, много лет освещающего жизнь британской монархии, вероятность визита Меган крайне мала.

Проблема безопасности продолжает оставаться актуальной. Ранее принц Гарри заявлял о невозможности привезти детей в Великобританию без обеспечения должного уровня охраны. Отношения между принцем Гарри и принцем Уильямом, по сообщениям источников, остаются напряженными.