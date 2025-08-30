Петербургский «Зенит» одержал победу над «Пари НН» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал уверенную победу над нижегородским «Пари НН» в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 30 августа на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол был забит на 47-й минуте второго тайма. Бразильский защитник Дуглас Сантос точно пробил по воротам после передачи Александра Соболева. Второй мяч на счету колумбийского нападающего Матео Кассьерры, который вышел на замену на 64-й минуте и спустя восемь минут отличился точным ударом.

Эта победа позволила петербургскому клубу набрать 12 очков после семи туров чемпионата и подняться на четвертую позицию в турнирной таблице. Нижегородская команда с тремя очками продолжает занимать 15-е место, оставаясь в зоне вылета.