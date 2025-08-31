Никита Михалков лично провел отбор в Академию кинематографического искусства

В Москве завершился заключительный этап отбора абитуриентов в Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Как сообщил сам режиссер, на участие в конкурсе поступило свыше 430 заявок из 70 российских городов и более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

По словам Михалкова, в режиссерские и продюсерские мастерские планируется отобрать по 3-5 человек на курс, тогда как в актерскую — от 12 до 15 человек из почти 200 претендентов. Он особо отметил, что в этом году баланс между талантливыми девушками и юношами значительно выровнялся, в отличие от предыдущих лет, когда преобладали абитуриентки.

Все поступающие на актерское отделение имеют законченное высшее образование в области кинематографии и театрального искусства. Обучение будет осуществляться на бесплатной основе в течение одного года.

Как уточнили в пресс-службе академии, наиболее талантливые кандидаты прошли многоэтапный отбор, включающий творческое собеседование, проверку пластических и вокальных данных, а также актерский тренинг. Финальное прослушивание проводилось под руководством ректора академии Никиты Михалкова при участии театроведа Бориса Любимова, кинодраматурга Александра Адабашьяна и режиссера Игоря Яцко.

Новый учебный год в академии начнется 8 сентября. Это уже одиннадцатая приемная кампания в истории учебного заведения, основанного известным российским режиссером.