В России зафиксирован рост мошенничеств через мессенджеры

В России значительно увеличилось количество мошенничеств с использованием мессенджеров, рост составил 35% за первые семь месяцев 2025 года.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД, с помощью средств обмена сообщениями было совершено 162 тысячи 318 преступлений.
Общее число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, достигло 424,9 тысячи случаев. На 85% увеличилось использование методов социальной инженерии, хотя мессенджеры остаются более популярным инструментом у злоумышленников.
В министерстве рекомендуют гражданам не выполнять просьбы неизвестных лиц, которые пытаются установить контакт и завоевать доверие. При любых подозрительных обращениях следует немедленно прекращать общение.