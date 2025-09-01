Участницы «Бурановских бабушек» мечтают о дуэте с американским певцом

Участницы известного творческого коллектива «Бурановские бабушки» выразили желание выступить на одной сцене с американским исполнителем Брэндоном Ховардом, который представит США на конкурсе «Интервидение».

Как сообщает ТАСС, артистки отметили, что хотели бы принять участие в музыкальном соревновании, поскольку считают себя «очень молодыми» и даже разучили лунную походку.

Коллектив, представлявший Россию на «Евровидении-2012» с композицией Party for Everybody и занявший второе место, состоит из народных артисток Удмуртской республики. В настоящее время в составе выступают Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева и другие известные исполнительницы.

Возрожденный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве, где Россию представит заслуженный артист РФ Shaman. Участие в мероприятии подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.