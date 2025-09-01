Приставы помогли петербурженке получить компенсацию в 450 тысяч рублей за травму

Судебные приставы Выборгского района Санкт-Петербурга обеспечили взыскание компенсации морального вреда в размере 450 тысяч рублей для пожилой жительницы города.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, пенсионерка получила перелом руки в январе 2024 года после падения на льду у своего дома на проспекте Просвещения.

Представители управляющей компании пытались оспорить иск в суде, утверждая, что женщина сама спровоцировала несчастный случай. Однако суд принял решение в пользу пострадавшей и обязал коммунальную службу выплатить компенсацию. Для обеспечения исполнения решения приставы применили меру в виде запрета регистрационных действий на транспортные средства должника.

После принятия обеспечительных мер управляющая компания полностью погасила задолженность в кратчайшие сроки. Денежные средства были перечислены пенсионерке, а исполнительное производство завершено фактическим исполнением.