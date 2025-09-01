Дибровы сохранили отношения ради детей после развода

Дмитрий и Полина Дибровы, несмотря на бракоразводный процесс, сохранили уважительные отношения ради своих детей.

По информации издания Woman.ru, супруги совместно отметили День знаний, пришедший поддержать своих сыновей на праздничном мероприятии.

Хотя развод сопровождается многочисленными публичными обсуждениями, пара избегает превращения расставания в открытый конфликт. Дмитрий Дибров, как сообщают источники, не стал комментировать ситуацию публично, сосредоточившись на работе и воспитании общих детей. Полина в своем блоге подчеркивает, что их общая история была честной и красивой.

Важным аспектом стало цивилизованное решение вопросов об опеке над тремя общими сыновьями. По данным источников, споров о детях не возникло, хотя изначально появлялись слухи о возможных разногласиях. Оба родителя хотят благополучия для детей, несмотря на личные обстоятельства.