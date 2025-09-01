Пенсионерке выплатили 450 тысяч за падение на льду

Судебные приставы Выборгского района взыскали с управляющей компании 450 тысяч рублей в пользу пожилой жительницы Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, пенсионерка получила перелом руки после падения на обледеневшем тротуаре на проспекте Просвещения в январе прошлого года.

Представители коммунальной службы пытались оспорить иск, утверждая, что женщина сама способствовала получению травмы. Они заявили, что пострадавшая намеренно ступила на снежную кучу, что привело к падению. Однако суд не принял во внимание эти доводы и полностью удовлетворил требования истицы.

Исполнительное производство было возбуждено после уклонения управляющей компании от добровольной выплаты компенсации. Приставы применили меры принудительного взыскания, включая запрет регистрационных действий в отношении транспортных средств должника, что обеспечило исполнение судебного решения.