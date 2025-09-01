Принц Уильям изменил стиль руководства после получения титула

Принц Уильям значительно изменил свой подход к работе после получения титула принца Уэльского.

Как сообщает Mirror, об этом заявил бывший министр Великобритании Майкл Гоув, неоднократно работавший с представителем королевской семьи. Титул был официально присвоен Уильяму 9 сентября 2022 года королем Чарльзом III.

По словам Гоува, наследник престола стал более уверенным в принятии решений и проявлении лидерских качеств. Если ранее он преимущественно интересовался возможностями помощи, то теперь активно высказывает собственные идеи и планы. Политик отметил высокий уровень осведомленности Уильяма при подготовке проекта по борьбе с бездомностью.

Напомним, семья принца готовится к переезду из коттеджа Аделаида в более просторный особняк Forest Lodge в Виндзорском парке. Все расходы на переезд и ремонт супруги оплатят самостоятельно без привлечения государственных средств. Король Чарльз и королева Камилла продолжают жить в нескольких резиденциях, включая Кларенс-хаус в Лондоне.