Прокуратура добилась перерасчета пенсии для военного

Прокуратура Петродворцового района добилась перерасчета пенсии для 65-летнего военного пенсионера.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, проверка установила, что период службы мужчины в военном учебном заведении был учтен некорректно при назначении страховой пенсии по старости в июне 2020 года.

Несмотря на заявление пенсионера, отделение Пенсионного фонда оставило его обращение без рассмотрения. Прокурор обратился в суд с требованием произвести перерасчет с момента фактического назначения выплат, и требования были полностью удовлетворены.

Пенсионный орган подал апелляционную жалобу, но Санкт-Петербургский городской суд оставил решение без изменения. С учетом позиции прокуратуры апелляция была отклонена, а пенсионный фонд обязан произвести перерасчет с момента первоначального назначения пенсии.