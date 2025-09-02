Авито и Плайт запустили беспроцентную рассрочку при покупке у частных лиц

Платформа Авито совместно с финтех-сервисом «Плайт» представил новую опцию — беспроцентную рассрочку на покупки у частных продавцов. Представители платформы отмечают особенность услуги — продавец получает полную сумму сразу, а покупатель может разбить платеж на несколько частей без переплат.

Оформить рассрочку можно на товары стоимостью до 100 тысяч рублей сроком до шести месяцев. Если выбрать период до шести недель, переплата будет отсутствовать. Весь процесс, включая одобрение и оформление, происходит внутри приложения Авито, без перехода на сторонние сайты. Услуга доступна в популярных категориях, где рассрочку предпочитают применять наиболее часто: электроника, запчасти и товары для дома.

По словам Татьяны Жарковой, директора по финансовым сервисам Авито, это решение стало ответом на растущий спрос на гибкие финансовые инструменты. Внедрение опции уже позволило в шесть раз увеличить средний чек на платформе. Александр Дворский, старший управляющий директор Совкомбанка, отметил, что продукт сочетает в себе удобство поэтапной оплаты и безопасность сделок.

Новый сервис дополняет ранее представленную на платформе «Т-Рассрочку» от Т-Банка. Как отмечает издание Коммерсант, Авито стал первой площадкой, которая предложила беспроцентную рассрочку на C2C-рынке.

Рост популярности подобных услуг подтверждается данными исследований. Так, по информации маркетплейса «Выберу.ру», к марту 2025 года 72% россиян хотя бы раз пользовались рассрочкой для совершения покупок. Чаще всего ее оформляют на бытовую технику и электронику (41% респондентов), а также на одежду, обувь и косметику (27%). Различные варианты рассрочек при покупках — с переплатой и без — предлагают и другие маркетплейсы: Яндекс Маркет, Озон, ВБ, а также более узконаправленные, например, площадка по продаже одежды и аксессуаров Lamoda.