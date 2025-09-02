Маркетологи Петербурга больше всех доверяют искусственному интеллекту

Специалисты по маркетингу и управлению персоналом демонстрируют наибольший уровень доверия к технологиям искусственного интеллекта среди профессиональных групп Санкт-Петербурга.

Согласно исследованию SuperJob, 50% маркетологов считают использование ИИ гарантией высокого результата, тогда как среди HR-менеджеров этот показатель достигает 40%.

Напротив, наибольший скепсис в отношении искусственного интеллекта выражают PR-менеджеры (55%) и аналитики (51%), которые ассоциируют его работу с браком и халтурой. Программисты также проявляют критичность — 46% из них не доверяют результатам, генерируемым нейросетями.

Значительная часть специалистов, включая бухгалтеров, юристов и учителей, затруднилась с оценкой возможностей ИИ. Как отмечают исследователи, высокий уровень неопределенности свидетельствует о необходимости просветительской работы по демонстрации реальных возможностей технологий в различных профессиональных сферах.