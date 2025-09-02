Ученые воссоздали ключевой этап возникновения жизни

Химики смогли воспроизвести в лаборатории спонтанное слияние молекул, которое привело к появлению жизни на Земле примерно 4 миллиарда лет назад.

Как сообщает Planet Today, исследователи соединили РНК и аминокислоты, воссоздав условия ранней планеты. Этот фундаментальный шаг впоследствии позволил живым организмам быстро распространиться.

Эксперимент дает важные подсказки о происхождении ключевой биологической взаимосвязи между нуклеиновыми кислотами и белками. Сегодня для синтеза белков жизнь использует сложнейшую молекулярную машину — рибосому. Ученые же завершили первую часть этого процесса с помощью простой химии в воде.

В качестве высокоэнергетического посредника команда под руководством Джоти Сингха использовала тиоэфир — реактивное соединение, которого было много в первичном органическом бульоне. Это открытие объединяет две известные теории — мир РНК и мир тиоэфиров. Исследование представляет большой шаг к пониманию того, как РНК впервые начала контролировать синтез белка.