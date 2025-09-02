Вторник, 2 сентября 2025
$80.33 €94.05 ¥11.27
17.8 C
Санкт-Петербург
Общество

Эксперты предлагают конкурс на лучший дизайн для новых станций метро

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

В Санкт-Петербурге может быть внедрена практика проведения конкурсов на лучшее художественное оформление новых станций метрополитена. 

Инициативу поддерживают эксперты, включая бывшего главного художника города Ивана Уралова и нынешнего главного архитектора Павла Соколова.

Как сообщает «Петербургский дневник», конкурсный отбор позволит выбирать наиболее интересные и качественные художественные решения для оформления подземных пространств. Уралов отметил, что кроме традиционной мозаики станции могут украшать изделия из металла и стекла, как это уже реализовано на новых станциях «Юго-Западная» и «Путиловская».

Главный архитектор Петербурга Павел Соколов подчеркнул, что конкурсная практика обеспечивает высокую планку качества и стимулирует рождение инновационных решений. Такой подход уже доказал свою эффективность при выборе архитектурных проектов для новых станций.

Отметим, что в мае в Петербурге также проходил конкурс  дизайна для работников общественного транспорта. Вице-губернатор Кирилл Поляков отмечал, что всего на конкурс поступило около 480 эскизов от 90 дизайнеров из России и стран СНГ. Лучшие проекты были показаны на «ТранспортФесте».

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Терминал Port Favor вошел в программу промышленного туризма Ленобласти

Терминал по перевалке минеральных удобрений Port Favor в Усть-Луге стал участником программы развития промышленного туризма в Ленинградской области. Предприятие намерено сотрудничать с туроператорами и рассматривает это направление, в том числе как инструмент для привлечения квалифицированных кадров.В Port Favor рассказали, что готовы предложить гостям ознакомиться с процессом перевалки жидкого аммиака и понаблюдать за строительством новых мощностей для хранения и перевалки сухих минеральных удобрений, которое ведется в настоящее время.Сотрудники терминала проходят обучение для проведения экскурсий. Программа включает информацию о работе предприятия и промышленном потенциале региона. Также планируется включить в тур посещение музея Ижорской культуры в деревне Вистино и экотропы в Кургальском заказнике.Решение о включении терминала в программу было принято после визита на объект экспертной группы Агентства экономического развития ЛО (АЭРЛО) в...
Читать далее
Общество

Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
Читать далее

Популярное

новости СПб авто смерть дети полиция суд погода метро дороги прокуратура вода проверка общество праздник интернет футбол музыка деньги разбой здоровье чиновники спорт ученые театр конкурс Китай школа врач ска опрос город транспорт нападение хоккей авито актер концерт каршеринг пенсия билеты взятка культура автобусы парад детский сад

Новости дня

Ленинградская область

Движение на трассе «Кола» перекроют из-за разводки моста

Новости

В России ожидаются хорошие условия для наблюдения за полярным сиянием

Культура

В Мариинском театре стартует цикл концертов Щедрина

Новости

Организаторы утвердили правила конкурса «Интервидение»

Новости

Все билеты на концерт Шуфутинского в Кремле распроданы

Новости

В Петербурге завершено дело о покушении на дачу взятки полицейскому

Новости

В Царском Селе состоится фестиваль «Яблочный полдень»

Новости

Принц Гарри посетит Лондон без Меган Маркл

Новости

Виктория Боня сообщила о гибели Натальи Наговициной

Новости

Екатерина Мизулина пожаловалась на концерт Крида

Новости

Парад исторических автобусов состоялся в Петербурге

Новости

Эксперт считает, что безвизовый режим с Китаем увеличит географию рейсов

Новости

Эксперт Валиуллова объяснила, как мультфильмы детства помогают во взрослой жизни

Новости

Колесов сообщил, что средняя температура лета в Петербурге составила 18 градусов

Новости

Суд наказал арендатора ОКН за нарушения в Петербурге

Новости

Все 24 пляжа Петербурга не соответствуют санитарным нормам 

Новости

Транспортники Петербурга обсудили работу техсредств для фиксации нарушения ПДД

Бизнес-вести

В ЖК «Северная долина» появился новый детский сад с бассейном

Новости

В Петербурге эвакуировали 800 разукомплектованных автомобилей

Ленинградская область

В Ленобласти продолжают борьбу с борщевиком на охраняемых территориях

Новости

Новый роман Виктора Пелевина выйдет в сентябре

Наука

Ученые считают, что ИИ поможет распознавать язык жестов

Новости

Ученые воссоздали ключевой этап возникновения жизни

Ленинградская область

Полиция в Ленобласти проверила свыше 200 адресов домов и торговых точек

Новости

Транспортная прокуратура проверяет факт гибели мужчины в канале Грибоедова

Новости

Прокуратура начала проверку из-за жалоб на нарушение тишины в Кронштадте

Новости

Экс-солистка группы «Мираж» назвала подтанцовку Булановой «клоунадой»

Новости

Жена Игоря Стрелкова опровергла слухи о здоровье мужа

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb