Эксперты предлагают конкурс на лучший дизайн для новых станций метро

В Санкт-Петербурге может быть внедрена практика проведения конкурсов на лучшее художественное оформление новых станций метрополитена.

Инициативу поддерживают эксперты, включая бывшего главного художника города Ивана Уралова и нынешнего главного архитектора Павла Соколова.

Как сообщает «Петербургский дневник», конкурсный отбор позволит выбирать наиболее интересные и качественные художественные решения для оформления подземных пространств. Уралов отметил, что кроме традиционной мозаики станции могут украшать изделия из металла и стекла, как это уже реализовано на новых станциях «Юго-Западная» и «Путиловская».

Главный архитектор Петербурга Павел Соколов подчеркнул, что конкурсная практика обеспечивает высокую планку качества и стимулирует рождение инновационных решений. Такой подход уже доказал свою эффективность при выборе архитектурных проектов для новых станций.

Отметим, что в мае в Петербурге также проходил конкурс дизайна для работников общественного транспорта. Вице-губернатор Кирилл Поляков отмечал, что всего на конкурс поступило около 480 эскизов от 90 дизайнеров из России и стран СНГ. Лучшие проекты были показаны на «ТранспортФесте».