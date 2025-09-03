Суд обязал издательство вернуть 2,3 млрд рублей за завышение цен на учебники

Арбитражный суд Москвы отклонил иск издательства «Просвещение» против Федеральной антимонопольной службы, подтвердив законность решения о штрафе в размере 2,3 млрд рублей. Как сообщили в ФАС, штрафная санкция была применена за злоупотребление доминирующим положением на рынке учебной литературы.

По данным антимонопольной службы, издательство систематически завышало цены на учебники. В качестве примера приводится учебник по русскому языку, себестоимость которого составляла 277 рублей, тогда как конечная цена для потребителей достигала 700 рублей.

Эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович отметил в разговоре с RuNews24.ru, что размер штрафа составляет около 7,7% годовой прибыли издательства. По его словам, выручка «Просвещения» в 2024 году составила 51,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 29,9 млрд рублей.

Представитель ФАС подчеркнул, что данная мера не является карательной, а направлена на восстановление справедливости. В службе отметили, что компания, занимая доминирующее положение на рынке, должна была придерживаться более этичных коммерческих практик.

Эксперты отмечают, что решение суда может стать прецедентом для усиления контроля над монополиями в сфере образовательных услуг. Одновременно издательству рекомендуют активизировать развитие цифровых продуктов и инновационных решений для соответствия современным рыночным требованиям.