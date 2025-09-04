В России рассматривают запрет татуировок для несовершеннолетних

В Российской Федерации разрабатывается законопроект, запрещающий нанесение татуировок несовершеннолетним гражданам. Инициатива направлена на защиту здоровья молодежи и минимизацию рисков, связанных с процедурой нанесения нательных рисунков.

По словам врача Екатерины Дмитренко, современные исследования демонстрируют прямую связь между татуировками и повышенным риском онкологических заболеваний. Согласно полученным данным, у людей с татуировками вероятность развития рака кожи увеличивается в 1,6 раза, а при больших площадях покрытия кожи — почти в 2,5 раза. Также втрое возрастает риск возникновения лимфомы, пишет RuNews24.ru.

Медик отметила, что датские ученые провели масштабное исследование с участием 2,5 тысячи близнецов, которое подтвердило эти выводы. Кроме онкологических рисков, татуировки создают угрозу инфекционных заболеваний из-за прямого контакта инструмента с кровью, особенно при обращении к непрофессиональным мастерам.

Особое внимание уделяется социальным последствиям. Подростки, делающие татуировки на видимых участках тела, впоследствии могут столкнуться с проблемами при трудоустройстве или получении образования. Процесс удаления татуировок является болезненным, дорогостоящим и требует значительного времени.

В настоящее время легальные салоны принимают клиентов с 16 лет только при наличии письменного согласия родителей. Однако многие подростки обращаются к частным мастерам, обходя существующие ограничения. Предлагаемый законопроект призван усилить защиту здоровья несовершеннолетних и promote ответственное отношение к своему организму