В ЗакСе рассмотрели расширение мер поддержки для пострадавших от радиации

На первом заседании комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга в новом парламентском году депутаты обсудили важные законодательные инициативы. Основное внимание уделили вопросам поддержки граждан, пострадавших от радиационного воздействия.

Как сообщила пресс-служба городского парламента, одним из ключевых предложений стало расширение перечня лиц, имеющих право на внеочередной личный прием. Депутаты предложили включить в эту категорию граждан, пострадавших в результате аварий на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Участники заседания также рассмотрели федеральный законопроект, направленный на устранение дублирования надзорных функций в сфере управления многоквартирными домами. По словам парламентариев, новые меры позволят сделать систему контроля более эффективной и прозрачной.

Депутаты планируют продолжить работу над указанными инициативами в ближайшее время. Целью законодателей является создание более справедливой системы распределения прав и обязанностей между гражданами и органами власти.