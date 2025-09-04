В Петербурге будут выпускать компоненты для промышленных роботов

На предприятии в Санкт-Петербурге началось массовое производство позиционеров для промышленных роботов. Это оборудование предназначено для манипуляций с тяжелыми заготовками весом до одной тонны.

Как сообщили в пресс-службе компании «Робовизор», устройства применяются для вращения и наклона деталей при сварке, покраске, сборке и механической обработке. Они обеспечивают доступ инструмента к сложным участкам. В ассортименте представлены одноосевые и двухосевые модели, а также модули линейного перемещения, которые расширяют рабочую зону роботов. Все устройства синхронизированы с движениями робота через единый контроллер.

Заместитель директора «Робовизора» Роман Тимофеев отметил, что компания движется в сторону максимальной локализации робототехнических систем. Он подчеркнул, что предприятие уже перешло на российское сварочное оборудование и разработало собственное программное обеспечение. По словам Тимофеева, выпуск позиционеров и модулей перемещения является новым шагом в увеличении доли отечественных компонентов.

Власти Санкт-Петербурга поддерживают роботизацию промышленности. В 2026 году планируется выделить 200 миллионов рублей на компенсацию затрат предприятиям при внедрении роботов. По оценкам экспертов, этих средств хватит на интеграцию около 30 единиц техники, так как стоимость внедрения многократно превышает цену самого робота.

Согласно данным Комитета по промышленности, в городе сейчас работают 1344 промышленных робота. Для дальнейшего стимулирования производственного сектора Фонд развития промышленности предоставляет предприятиям займы до 500 млн рублей. Кроме того, в скором времени будет введена субсидия на внедрение роботизированных систем в размере до 10 млн рублей.

Ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков указывал, что роботизация определена в качестве одного из приоритетов сферы промышленности. Соответствующую задачу для бизнеса сформулировал президент России Владимир Путин. В рамках действующих мер поддержки максимальный объем субсидии на приобретение роботизированных комплексов может покрывать до 80% от совокупных инвестиций. Петербургские компании могут получить кредиты под 5-7% годовых. Данные финансовые ресурсы предусмотрены строго для закупки современного технологичного оборудования, в том числе роботизированных систем.