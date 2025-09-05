Пенсионерам с низким доходом могут компенсировать покупку лекарств

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с инициативой о компенсации расходов на лекарства для малообеспеченных пенсионеров.

Соавтором документа выступила председатель партии Яна Лантратова. Предложение предполагает полное возмещение затрат на медикаменты за счет федерального бюджета для граждан с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума.

Как сообщает 360.ru, российские пенсионеры относятся к наиболее уязвимым категориям населения, поскольку большинство из них не имеют дополнительных льгот и выплат. Средний размер пенсии часто не превышает 20 тысяч рублей, что затрудняет приобретение необходимых лекарственных препаратов. Реализация данной инициативы позволит поддержать десятки миллионов пожилых людей.

По данным Социального фонда, к середине 2025 года в России будет насчитываться около 40,8 миллиона пенсионеров. Величина прожиточного минимума для этой категории граждан в текущем году варьируется от 12 до 17 тысяч рублей в различных регионах. Ранее Миронов также предлагал ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров.