Жители Петербурга пожаловались на работу кафе и магазинов в жилых домах

Роспотребнадзор провел личный прием граждан в Санкт-Петербурге, где жители пожаловались на неудобства от работы коммерческих объектов в жилых зданиях.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, среди ключевых обращений была жалоба жительницы Колтуш на магазин по продаже вейпов и табачной продукции рядом с учебными заведениями. Также жители Центрального района пожаловались на работу кафе в их доме, которое доставляет дискомфорт запахами и шумом.

По всем вопросам гражданам предоставили подробные юридические консультации и объяснили алгоритм дальнейших действий. Все обращения взяты на особый контроль ведомства для последующего решения проблемных ситуаций.

Стоит отметить, что жители Северной столицы регулярно выражают недовольство коммерческими объектами, расположенными рядом с жилыми домами.