В Петербурге начали действовать новые правила для такси

В Санкт-Петербурге начали действовать обновленные правила организации перевозок пассажиров такси.

Комитет по транспорту представил методические рекомендации «Идеальный таксопарк», регламентирующие предоставление государственных услуг в данной сфере.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, разрешения, выданные до первого сентября 2023 года, сохраняют свою силу до окончания установленного срока. Все соответствующие сведения внесены в реестры легковых такси и перевозчиков.

Особое внимание уделено тому, что разрешения, полученные в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, действуют на территории обоих субъектов без ограничений.

Документ содержит подробную информацию о порядке предоставления государственных услуг, включая аннулирование разрешений и внесение изменений в реестры. Отдельный раздел посвящен налоговым аспектам деятельности перевозчиков и консультационным услугам для граждан и организаций. Актуальные тарифы служб заказа такси также представлены в методических рекомендациях.

Напомним, в июле 2025 года сообщалось, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков анонсировал переход таксомоторных компаний на автомобили с высокой степенью локализации. Реформа запланирована на март 2026 года и призвана поддержать российских производителей.

По словам Полякова, минимальный порог локализации должен составлять 360 баллов, однако существующий автопарк города уже соответствует более строгим требованиям — свыше 2500 баллов. За несоблюдение норм предусмотрены штрафные санкции и уголовная ответственность.