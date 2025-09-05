Метеоролог Шувалов спрогнозировал теплый сентять в Петербурге

Сентябрь в Санкт-Петербурге ожидается теплее обычного, хотя и не рекордным по температурным показателям. Об этом заявил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, текущее лето стало продолжением устойчивой тенденции к потеплению, наблюдаемой в последние пять лет. Средняя температура летних месяцев за этот период превысила показатели даже жаркого 2010 года на полтора градуса. Хотя это лето не было экстремально жарким, оно характеризовалось интенсивными ливнями, что соответствует общим климатическим изменениям, отметил Шувалов.

Как сообщает «Вечерний Санкт-Петербург», первая половина сентября обещает комфортную погоду с температурами до 22 градусов тепла после дождей в конце недели. Эксперт не исключает и вторую волну бабьего лета после непродолжительного похолодания. Устойчивая положительная температурная аномалия в северных широтах способствует более теплой, чем обычно, осенней погоде в регионе.