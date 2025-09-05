Пилот предстанет перед судом за опасный полет над пляжем в Ленобласти

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пилота легкомоторного самолета.

Как пишет пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, летом 2025 года он совершил полет на предельно малой высоте над пляжем Ладожского озера в районе деревни Коккорево без действующего медицинского заключения.

Маневры пилота создавали реальную угрозу для жизни и здоровья отдыхающих, а также нарушали правила безопасности полетов. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Всеволожского района Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Дополнительно прокуратура направила в Невский районный суд Санкт-Петербурга исковое заявление с требованием запретить обвиняемому управлять воздушными судами до получения документов о прохождении врачебно-летной экспертной комиссии. Это должно предотвратить возможные повторные нарушения.