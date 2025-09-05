В Петербурге пресечена продажа небезопасной алкогольной продукции

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявило серьезные нарушения у компании «Три Товарища», занимающейся оказанием услуг общественного питания. В ходе внеплановой проверки была обнаружена алкогольная продукция, не соответствующая требованиям безопасности.

Как сообщает пресс-служба Межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, лабораторные исследования выявили в отобранных образцах превышение допустимого уровня метилового спирта. Дополнительно была установлена недостоверная маркировка пищевой продукции, что нарушает права потребителей на получение точной информации о товаре.

На основании этих нарушений управление обратилось в суд с требованием прекратить противоправную деятельность. Суд обязал компанию обеспечить соответствие продукции требованиям законодательства, разработать программу мероприятий по предотвращению вреда жизни и здоровью людей, а также взыскал в доход государства государственную пошлину в размере шести тысяч рублей.