Посетители образовали длинные очереди у Кунсткамеры и Академии художеств

Большие очереди образовались у музеев Васильевского острова в субботу, 6 сентября, благодаря акции бесплатного посещения, приуроченной к празднованию дня рождения района.

Наиболее внушительная очередь протянулась вдоль улицы перед входом в Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН, где сотрудники запускали группы по десять человек каждые три минуты.

Аналогичная ситуация наблюдалась и у здания Академии художеств, где расположен музей, доступный для бесплатного посещения. Акция бесплатного входа распространялась на одиннадцать музеев Васильевского острова, что вызвало повышенный интерес у жителей и гостей города.

Параллельно с музейной акцией на Васильевском острове проходили и другие праздничные мероприятия. Центральным событием стал семейный праздник в сквере Александра Володина с интерактивными площадками и красочными шоу, а также такс-парадом.

На следующий день в обновленной библиотеке имени Льва Толстого запланирован фестиваль, а на Стрелке Васильевского острова состоится фестиваль науки от местных музеев.