Суббота, 6 сентября 2025
$81.3 €94.78 ¥11.35
23.9 C
Санкт-Петербург
Новости

Посетители образовали длинные очереди у Кунсткамеры и Академии художеств

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Большие очереди образовались у музеев Васильевского острова в субботу, 6 сентября, благодаря акции бесплатного посещения, приуроченной к празднованию дня рождения района. 

Наиболее внушительная очередь протянулась вдоль улицы перед входом в Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН, где сотрудники запускали группы по десять человек каждые три минуты.

Аналогичная ситуация наблюдалась и у здания Академии художеств, где расположен музей, доступный для бесплатного посещения. Акция бесплатного входа распространялась на одиннадцать музеев Васильевского острова, что вызвало повышенный интерес у жителей и гостей города.

Параллельно с музейной акцией на Васильевском острове проходили и другие праздничные мероприятия. Центральным событием стал семейный праздник в сквере Александра Володина с интерактивными площадками и красочными шоу, а также такс-парадом. 

На следующий день в обновленной библиотеке имени Льва Толстого запланирован фестиваль, а на Стрелке Васильевского острова состоится фестиваль науки от местных музеев.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

ВШЭ и «Главстрой» выпустили первых магистров программы «Дизайн среды»

Совместная магистратура Школы дизайна НИУ ВШЭ и девелоперской компании «Главстрой Санкт-Петербург» подвела первые итоги. Обучение по программе «Дизайн среды» завершили шесть студентов, пятеро из них получили дипломы с отличием. Двое выпускников уже начали карьеру в московском офисе «Проектного института–2», где работают над архитектурно-градостроительными проектами и внедрением технологий искусственного интеллекта в проектирование.Программа стартовала в 2023 году благодаря грантовой поддержке «Главстроя» и была ориентирована на подготовку специалистов нового типа — тех, кто способен совмещать архитектурное проектирование, девелопмент и управление процессами. В конкурсный отбор попадали кандидаты с опытом в архитектуре и дизайне, стремившиеся развивать свои компетенции в области комплексного освоения городской среды.Учебный процесс строился на сочетании теории и практики: студенты участвовали в работе над реальными задачами — от благоустройства общественных пространств в...
Читать далее
Бизнес-вести

В ЖК «Северная долина» появился новый детский сад с бассейном

В Выборгском районе Петербурга заработал еще один детский сад. Учреждение расположено на территории жилого комплекса «Северная долина» и стало уже десятым, построенным здесь компанией «Главстрой Санкт-Петербург».Здание разместилось по адресу: Толубеевский проезд, 26, корпус 2. Трехэтажный садик площадью свыше 5 тысяч квадратных метров рассчитан на 280 воспитанников. Для каждой из 12 групп предусмотрены игровые и спальные зоны, а также отдельные площадки на закрытой территории.Внутри обустроены спортивный и музыкальный залы, бассейн, кабинеты для творческих занятий и кружков. На улице малышей ждут две современные спортивные площадки для гимнастики и подвижных игр.Открытие этого сада стало частью программы по развитию социальной инфраструктуры в новых кварталах города. В «Северной долине» и «Юнтолово» застройщик уже построил 13 детских садов, 9 школ и 2 поликлиники.В 2025 году...
Читать далее

Популярное

дтп авто смерть дети полиция зенит суд погода авария Россия пожар алкоголь вода ремонт проверка общество пулково наркотики оружие интернет футбол музыка США деньги кино торговля продукты бюджет спорт тело конкурс музеи валюта школа самолет мвд такси память город путин обрушение аэропорт авито расписание форум

Новости дня

Ленинградская область

Тело пропавшего рыбака обнаружено на Борисовском озере

Новости

Уникальные рельсы для скоростной магистрали будут сварены в Петербурге

Ленинградская область

Прорыв трубы в Кингисеппе оставил без воды 78 домов

Новости

Нелегальные ларьки с фруктами и выпечкой снесли в двух районах города

Новости

Дорожные работы ограничат движение в Пушкинском и Петродворцовом районах

Новости

Организаторы рассказали о правилах конкурса «Интервидение»

Новости

Скончался шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кен Драйден

Новости

В Кремле объяснили условия возврата западных компаний

Новости

В Милане началась церемония прощания с Джорджо Армани

Новости

В Госдуме предложили ввести судебный порядок лишения лицензий на оружие

Новости

Принц Гарри вспомнил день похорон принцессы Дианы

Новости

Александр Яцко рассказал о работе с Розенбаумом в новом мюзикле

Новости

 В Петербурге задержан подозреваемый в хищении автомобиля

Новости

В Колпино задержали поджигателя картона в сетевом магазине

Ленинградская область

Возбуждено уголовное дело после ДТП с пострадавшим ребенком в Ленобласти

Новости

Никита Михалков повторил критику в адрес фильма «Анора»

Новости

Песков заявил о знакомстве Путина с современным сленгом

Культура

Стас Михайлов предложил включить академическую музыку в школьную программу

Новости

Андрей Григорьев-Апполонов почтил память Игоря Сорина

Новости

В Петербурге напомнили о мерах защиты от гриппа

Культура

Александр Яцко объяснил переход киноиндустрии в руки продюсеров

Новости

Изучение российского кино введут через уроки литературы

Зенит

Клаудиньо объяснил свои слова о России в открытом письме

Новости

В аэропорту Пулково задерживаются восемь рейсов и два отменены

Новости

Министр культуры КНДР прибывает в Россию на культурный форум

Новости

Ветераны смогут бесплатно проехать в транспорте в День памяти блокады

Новости

Санкт-Петербург и Сахалин договорились о промышленном сотрудничестве

Ленинградская область

В Ленобласти разработали эскизы реставрации башни XII века в Старой Ладоге

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb