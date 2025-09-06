Путин наградил Лепса и Долину орденом Дружбы

Певец Григорий Лепс удостоен ордена Дружбы по указу президента России Владимира Путина.

Награда присуждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность. В тот же день государственной награды была удостоена и народная артистка России Лариса Долина, получившая орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Долина награждена за многолетнюю работу в сфере культуры и образования — она занимает должность заведующей кафедрой в Московском государственном институте культуры. Григорий Лепс, чья настоящая фамилия Лепсверидзе, является народным артистом России и обладателем множества музыкальных премий.

Лепс родился в 1962 году в Сочи, получил музыкальное образование по классу ударных инструментов. Его карьера включает работу в группе «Индекс-398» и последующую успешную сольную деятельность. В 2017 году артист уже был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.