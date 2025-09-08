Жители Петербурга возложили цветы в память о защитниках Ленинграда

В Санкт-Петербурге прошли траурные мероприятия в день памяти жертв блокады Ленинграда. На площади Победы у монумента героическим защитникам города собрались ветераны, жители блокадного Ленинграда и представители власти.

Торжественно-траурные церемонии состоялись на различных площадках города, включая площадь Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В мероприятии на площади Победы приняли участие около 100 человек, включая ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, представителей и образовательных учреждений и городской администрации, в том числе председатель Комитета по транспорту Северной столицы Валентин Енокаев. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков подчеркнул, что город выстоял в трудные времена благодаря мужеству и силе духа его жителей.

Напомним, что блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. За этот период от голода, холода и артиллерийских обстрелов погибли сотни тысяч жителей города. Несмотря на тяжелейшие условия, ленинградцы сохранили способность к сопротивлению и внесли большой вклад в победу над немецко-фашистскими войсками.