Понедельник, 8 сентября 2025
$81.56 €95.48 ¥11.39
23.4 C
Санкт-Петербург
Город

Жители Петербурга возложили цветы в память о защитниках Ленинграда

Даниил Александров
Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге прошли траурные мероприятия в день памяти жертв блокады Ленинграда. На площади Победы у монумента героическим защитникам города собрались ветераны, жители блокадного Ленинграда и представители власти.

Торжественно-траурные церемонии состоялись на различных площадках города, включая площадь Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В мероприятии на площади Победы приняли участие около 100 человек, включая ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, представителей и образовательных учреждений и городской администрации, в том числе председатель Комитета по транспорту Северной столицы Валентин Енокаев. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков подчеркнул, что город выстоял в трудные времена благодаря мужеству и силе духа его жителей.

Напомним, что блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. За этот период от голода, холода и артиллерийских обстрелов погибли сотни тысяч жителей города. Несмотря на тяжелейшие условия, ленинградцы сохранили способность к сопротивлению и внесли большой вклад в победу над немецко-фашистскими войсками.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

В Петербурге открыли движение по Толубеевскому проезду

В Выборгском районе Петербурга в начале сентября полностью открыли движение по Толубеевскому проезду. Новая магистраль протяжённостью более 2,5 км построена компанией «Главстрой Санкт-Петербург» и станет дублёром улицы Фёдора Абрамова, что позволит существенно разгрузить дороги и повысить транспортную доступность жилого района «Северная долина».Строительство велось поэтапно. Первый участок — от улицы Николая Рубцова до Заречной — был введён в эксплуатацию в 2019 году. К 2021 году дорогу продлили до улицы Шишкина, а весной 2024 года — до улицы Михаила Дудина. Завершающим этапом стало строительство отрезка длиной 970 метров, ведущего к двум новым поликлиникам, также возведённым девелопером.На всей протяжённости проезда обустроены четыре полосы движения, наружное освещение, ливневая канализация, а также удобные съезды на перекрёстки. Это обеспечит жителям комфортный подъезд к социальным объектам...
Читать далее
Новости

Во второй половине 2025 года военным пенсионерам проиндексируют соцвыплаты

В Государственной думе России рассказали, что очередная индексация пенсий случится во второй половине 2025 года и коснется категории военных пенсионеров.В октябре 2025 года военным пенсионерам будет произведена индексация пенсий. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.По ее словам, размер увеличения составит 4,5%. Индексация распространится на всех пенсионеров, проходивших службу в силовых структурах. Данная мера направлена на повышение уровня социальной защиты данной категории граждан.Ранее был озвучен размер средней пенсионной выплаты в России. Он составил порядка 23 тысяч рублей в месяц. Такая сумма была зафиксирована в начале 2025 года. При этом на учете Социального фонда состоят свыше 41 млн людей пенсионного возраста.
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть смерть полиция суд погода авария убийство Россия петербург пожар мошенничество прокуратура выборы футбол музыка религия США Валентина Матвиенко стрельба Роспотребнадзор здоровье экология ученые уголовное дело эвакуация скандал театр конкурс ребенок безопасность "Зенит" фестиваль росгвардия спасатели смертельное ДТП финский залив хоккей лекарства подросток молодежь блокада авито великобритания

Новости дня

Общество

В Стрельне построят новый малоэтажный жилой квартал с инфраструктурой

Новости

Название российского высокоскоростного поезда могут выбрать через голосование

Ленинградская область

В Ленобласти ужесточили наказание за разглашение государственной тайны

Общество

Авито: на Дальнем Востоке существует огромный спрос на онлайн-услуги

Новости

Супруга Бари Алибасова опровергла слухи о проблемах со здоровьем продюсера

Новости

Столкновение с грузовиком унесло жизни трех человек на трассе «Скандинавия»

Наука

Российские ученые создали систему мониторинга производственной безопасности

Новости

Полицейские задержали москвича при попытке проникнуть на территорию Эрмитажа

Новости

Петербуржцы сообщают о скоплении мусора на Деревянной набережной

Новости

Судебные приставы взыскали 800 тысяч рублей с виновника ДТП в Петербурге

Новости

Правоохранители вернули девочку матери после трехлетнего розыска

Новости

За два дня на железной дороге Петербурга произошло два смертельных случая

Новости

Прокуратура требует компенсировать расходы на лекарства для больной диабетом

Новости

Суд вынес приговор по делу о фиктивной утилизации опасных отходов

Новости

В Петербурге партия «Новые люди» провела «ЭкоФест 2025»

Город

В Госдуме предлагают переименовывать Петербург в Ленинград девять раз в году

Новости

Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в незаконных валютных операциях.

Новости

Глава СК России взял на контроль дело о нападении мигранта на футболиста

Новости

Прокуратура предотвратила мошенничество с недвижимостью на 13,5 млн рублей

Новости

Полиция задержала стрелков из пневматического оружия в двух районах Петербурга

Новости

Матвиенко призвала передавать молодежи правду о блокаде Ленинграда

Ленинградская область

За первую неделю сентября спасатели совершили 53 выезда в Ленобласти

Новости

Полиция задержала петербуржца за стрельбу из травматического оружия

Город

В Петербурге пройдут траурные церемонии в годовщину начала блокады

Город

Петербург установил два климатических рекорда за один день

Культура

Ариана Гранде получила премию MTV VMA в категории «Видео года»

Новости

Эксперты раскрыли секреты выбора авто с высокой ликвидностью на вторичном рынке

Новости

СК расследует убийство 15-летней девушки в апарт-отеле на Витебском проспекте

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb