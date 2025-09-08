Михаил Пиотровский выступил против системы возрастной маркировки в музеях

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский раскритиковал систему возрастной маркировки музейных экспозиций. По его мнению, музеи должны самостоятельно определять целесообразность ограничений.

Пиотровский высказал критическое отношение к системе возрастной маркировки музейных экспозиций. В интервью Радио РБК он охарактеризовал практику присвоения возрастных рейтингов выставкам как «глупую» и дискриминационную.

Пиотровский отметил, что хотя с подобными маркировками пытались бороться, они стали неотъемлемой частью современной российской культурной реальности. По его мнению, музеи должны самостоятельно определять целесообразность ограничений, основываясь на профессиональной экспертизе, а не на формальных нормативах.

Директор Эрмитажа подчеркнул, что существуют экспонаты, требующие специального контекста при демонстрации, но решение об их показе должно оставаться за музейными специалистами. Он также обратил внимание, что действующее законодательство позволяет детям посещать выставки с родителями независимо от возрастных маркировок.