Найденную у мусоропровода новорожденную перевели из реанимации в Ленобласти

Новорожденную девочку, обнаруженную у мусоропровода в Всеволожске, перевели из реанимационного отделения.

Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное средней тяжести. По информации пресс-службы Комитета по здравоохранению Ленинградской области, ребенок находится в отделении патологии новорожденных.

Девочку нашли 4 сентября в коробке near дома на Ленинградской улице, после чего ее госпитализировали в медицинское учреждение.

По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного. Подозреваемую задержали в тот же день — ранее женщина уже была судима за убийство. По данным следствия, она оставила ребенка у мусоропровода после родов, а о находке правоохранителям сообщили прохожие.