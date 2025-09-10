Игумения София рассказала о значении мощей святителя Луки для верующих

В Петербург впервые доставят ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского из Симферопольского Свято-Троицкого монастыря.

Как сообщает «Петербургский дневник», святыня будет находиться в Воскресенском Новодевичьем монастыре, который святитель посещал в 1931 году.

Торжественная встреча мощей состоится 13 сентября в 8:30 в Казанском храме обители. Богослужение возглавит епископ Кронштадтский Вениамин в сослужении духовенства епархии. Поклониться святыне можно будет с 8:30 до 21:00 в день прибытия, а с 14 по 21 сентября — с 6:00 до 21:00.

Игумения София отметила особое значение святителя Луки как врача и духовного наставника. К нему обращаются за исцелением физических и душевных болезней, а также за поддержкой в сложных жизненных ситуациях.

Стоит отметить, что монастырь продолжает развивать социальные проекты, включая медицинский центр и приют для матерей с детьми.