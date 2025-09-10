В Петербурге возбудили дело после драки с ножом

Следственными органами возбуждено уголовное дело после серьезного инцидента в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу, дело квалифицировано по статье, связанной с покушением на убийство. Конфликт произошел вечером на Московском проспекте между гражданами иностранных государств.

В результате драки один из участников получил серьезные ножевые ранения в область груди и живота. Пострадавший был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Все лица, причастные к инциденту, были задержаны правоохранительными органами на месте происшествия.

В настоящее время следователи организуют комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. Расследование направлено на выявление причин и условий, которые привели к противоправным действиям, а также на сбор доказательной базы по уголовному делу.